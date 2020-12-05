Астрономы нанесли на карту около миллиона галактик

Астрономы нанесли на карту около миллиона галактик

05.12.2020 13:12

Укринформ

Австралийский радиотелескоп SKA Pathfinder за две недели провел исследование, благодаря которому астрономы нашли и нанесли на карту южного неба более миллиона галактик по Млечному Пути.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Next Web.

Издание отмечает, что предыдущие исследования проводились годами, и телескоп Pathfinder побил рекорды скорости и справился с поиском галактик через две недели с помощью радиоволн.

Радиоволны имеют наибольшую длину волны всех форм света. Они позволяют изучать некоторые самые экстремальные сферы во Вселенной, от холодных облаков газа к сверхмассивным черным дырам.

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Длинные волны легко проходят сквозь облака, пыль и атмосферу, но их нужно принимать с помощью больших антенн. Широкие (но относительно низкие) пространства Австралии являются идеальным местом для установки больших радиотелескопов.

Согласно The Next Web, первую подробную радиокарту южного неба создали в результате исследования неба Сиднейским университетом Молонгло. Обзор длился десятилетия и охватил 25% небесного пространства.

Организация по научным исследованиям CSIRO осмотрела 83% неба за 10 дней. Как результат, она создала карту на основе 903 изображений. Посмотреть панораму неба может каждый желающий на сайте проекта.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ