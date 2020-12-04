В США разработали люксовую субмарину на шестерых пассажиров

В США разработали люксовую субмарину на шестерых пассажиров

04.12.2020 19:23

Укринформ

Американская компания Triton Submarines разработала персональную субмарину Triton 3300/6.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Вес подводной лодки составляет около 11 тысяч килограммов, а длина 4,99 метра.

Батискаф класса люкс, рассчитан на перевозку шести человек, может опускаться на глубину до тысячи метров. Максимальная скорость аппарата не превышает 5 км в час.

В США разработали персональную субмарину / Фото: Triton Submarines

Субмарина имеет самый большой в мире прозрачный акриловый отсек диаметром 2,5 метра. Запаса воздуха достаточно для 10-часовой экскурсии.

Читайте также: Франция запустила крылатую ракету из новой атомной субмарины

По данным портала InceptiveMind, один батискаф стоит 5,5 миллиона долларов США.

По материалам: Укринформ