В США разработали люксовую субмарину на шестерых пассажиров
В США разработали люксовую субмарину на шестерых пассажиров
04.12.2020 19:23
Укринформ
Американская компания Triton Submarines разработала персональную субмарину Triton 3300/6.
Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.
Вес подводной лодки составляет около 11 тысяч килограммов, а длина 4,99 метра.
Батискаф класса люкс, рассчитан на перевозку шести человек, может опускаться на глубину до тысячи метров. Максимальная скорость аппарата не превышает 5 км в час.
В США разработали персональную субмарину / Фото: Triton Submarines
Субмарина имеет самый большой в мире прозрачный акриловый отсек диаметром 2,5 метра. Запаса воздуха достаточно для 10-часовой экскурсии.
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По данным портала InceptiveMind, один батискаф стоит 5,5 миллиона долларов США.
По материалам: Укринформ