Китайский космический аппарат завершил сбор лунного грунта

03.12.2020 06:11

Укринформ

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно завершил сбор грунта на Луне и закрепил образцы в своем внутреннем резервуаре.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет Синьхуа со ссылкой на Национальную космическую администрацию Китая.

"Проработав на Луне около 19 часов, аппарат завершил забор вечером среды и спрятал образцы в контейнер внутри спускового модуля, как и планировалось", – говорится в материале.

Отмечается, что все собранные образцы хранятся в герметичных защищенных контейнерах, чтобы избежать их взаимодействия с окружающим пространством при возвращении на Землю.

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Космический аппарат использовал для забора образцов два метода: сверление и пробы поверхности.

"Проникающий радар и другие устройства, установленные на аппарате, провели научные исследования и собрали данные для подкрепления образцов", – отмечает агентство.

Напомним: в случае успеха миссии Китай станет третьей в истории страной после США и СССР, которая осуществила забор образцов лунного грунта. Последняя миссия такого рода произошла в 1976 году: тогда советский космический аппарат «Луна-24» собрал около 200 грамм лунного грунта.

Как сообщалось, китайская космическая миссия стартовала 23 ноября. Ракета-носитель «Чанчжэн-2» вывела на орбиту подъемный, сервисный и спусковой модули, а также капсулу возвращения.

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После сбора образцов спусковым модулем подъемный отправится обратно на лунную орбиту, где их будет «ждать» сервисный модуль. Оттуда все модули должны вернуться на Землю — это должно произойти в середине декабря.

По материалам: Укринформ