Audi представила новый спорткар

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03.12.2020 17:04

Укринформ

Немецкий автопроизводитель Audi представил новый скоростной автомобиль 2021 R8 RWD Panther Edition.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Car Buzz.

В середине авто установлен 5,2-литровый двигатель V10 мощностью в 532 лошадиные силы и крутящим моментом в 398 Нм.

Сам автомобиль черного цвета разгоняется до 96 км/ч всего за 3,6 секунды, а его максимальная скорость не превышает 324 км/час.

Водители смогут выбрать между несколькими режимами управления, включая «динамический» и «спортивный».

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Первые 2021 R8 RWD Panther Edition из всего 30-ти изготовленных будут доставлены американским дилерам в декабре этого года.

Audi представила новый спорткар / Фото: Audi

Стоимость авто стартует от 183 300 долларов США, что значительно дороже предшественника R8 RWD Coupe (142 700 долларов).

Как сообщал Укринформ, британская компания по производству люксовых автомобилей Jaguar представила новый автомобиль F-Pace SVR.

По материалам: Укринформ