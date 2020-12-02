В Украине одобрили план развития искусственного интеллекта до 2030 года

В Украине одобрили план развития искусственного интеллекта до 2030 года

02.12.2020 14:57

Укринформ

Кабмин одобрил Концепцию развития искусственного интеллекта в Украине и поручил Министерству цифровой трансформации в трехмесячный срок разработать план реализации этой концепции.

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее распоряжение правительство с доработкой в ​​однодневный срок приняло на заседании 2 декабря.

"На сегодняшний день Украина имеет наибольшее количество компаний-разработчиков искусственного интеллекта в Восточной Европе. В начале 2020 года мы имели почти 150 поставщиков с достаточным опытом в области искусственного интеллекта. Отрасль очень активно развивается. Для нас очень важно разработать понятную для государства и частного сектора стратегию развития искусственного интеллекта в нашей стране", – заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на заседании правительства.

Согласно тексту докладной записки к распоряжению, концепция направлена ​​на повышение конкурентоспособности Украины благодаря использованию технологий искусственного интеллекта в социально-экономической, научно-технический, оборонной, экологической и национально-культурной сферах общегосударственного значения.

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Реализация Концепции предусмотрена в течение 2020-2030 годов, ее основными задачами являются: приведение законодательства Украины в области использования технологий искусственного интеллекта в соответствие с международными нормативно-правовыми актами, внедрение технологий искусственного интеллекта, содействие повышению уровня исследований искусственного интеллекта, обеспечение доступа к базам данных и повышение конкурентоспособности Украины на международном рынке.

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Отмечается, что реализация концепции позволит унормировать законодательные принципы: разработки, применения внутри Украины и экспорта технологий искусственного интеллекта.

По материалам: Укринформ