Технологии

Samsung может прекратить производство Galaxy Note – СМИ

Photo of Admin Admin Send an email 6 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Samsung может прекратить производство Galaxy Note - СМИ

Samsung может прекратить производство Galaxy Note – СМИ

01.12.2020 11:33

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung может прекратить производство смартфонов премиум-серии Galaxy Note из-за резкого спада спроса во время пандемии коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом Reuters сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников, в настоящее время компания не имеет планов по разработке новой версии Galaxy Note в 2021 году. В то же время, компания уже работает над разработкой другой премиум-модели на следующий год – Galaxy S21.

По словам аналитика Тома Коттона, ожидается, что продажи смартфонов Galaxy Note этого года упадут на 20% – до 8 миллионов устройств.

Он добавил, что из-за пандемии упал спрос на премиум-смартфоны, и люди не очень спешат за новыми устройствами этого сегмента.

Читайте также: Redmi представил свои первые смарт-часы

Вероятно, компания планирует сосредоточить свои усилия на производстве гибких смартфонов.

В Samsung отказались комментировать новость.

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе южнокорейская компания Samsung представила два новых смартфона A12 и A02S.

Фото: foxbusiness

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 6 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Можно ли заразится коронавирусом во время катания на лыжах

Можно ли заразится коронавирусом во время катания на лыжах

45 минут ago
Photo of Неоплаченные финансовые обязательства Госказначейства выросли до 15 миллиардов

Неоплаченные финансовые обязательства Госказначейства выросли до 15 миллиардов

1 час ago
Photo of Футболист “Николаева” оформил самый быстрый хет-трик в истории Первой лиги

Футболист “Николаева” оформил самый быстрый хет-трик в истории Первой лиги

2 часа ago
Photo of Более миллиона чиновников могут избежать декларирования – Арахамия

Более миллиона чиновников могут избежать декларирования – Арахамия

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button