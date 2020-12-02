Samsung может прекратить производство Galaxy Note – СМИ

01.12.2020 11:33

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung может прекратить производство смартфонов премиум-серии Galaxy Note из-за резкого спада спроса во время пандемии коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом Reuters сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников, в настоящее время компания не имеет планов по разработке новой версии Galaxy Note в 2021 году. В то же время, компания уже работает над разработкой другой премиум-модели на следующий год – Galaxy S21.

По словам аналитика Тома Коттона, ожидается, что продажи смартфонов Galaxy Note этого года упадут на 20% – до 8 миллионов устройств.

Он добавил, что из-за пандемии упал спрос на премиум-смартфоны, и люди не очень спешат за новыми устройствами этого сегмента.

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Вероятно, компания планирует сосредоточить свои усилия на производстве гибких смартфонов.

В Samsung отказались комментировать новость.

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе южнокорейская компания Samsung представила два новых смартфона A12 и A02S.

Фото: foxbusiness

По материалам: Укринформ