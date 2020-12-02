Федоров сказал, когда белые хакеры начнут искать уязвимости «Дії»

02.12.2020 12:27

Укринформ

Министерство цифровой трансформации запустит баг-баунти по поиску уязвимостей в приложении "Дія" 8 декабря 2020 года.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга 2 декабря.

"Мы прошли много аудитов и тестирований, и это, мы скажем так, финальный этап, который поможет нам расставить все точки. Подобный процесс проходила всем известная платформа Prozorro. Что касается баг-баунти приложении "Дія" – процесс уже стартует с 8 декабря", – сказал Федоров.

Он добавил, что для поиска уязвимостей в "Дії" будет создана тестовая версия приложения, в которой не будет персональных данных пользователей и в которой вообще будет отсутствовать какая-либо информация о пользователях. Чиновник отметил, что те белые хакеры, которые найдут уязвимости в приложении, получат денежное вознаграждение – общий призовой фонд баг-баунти приложения "Дії" составляет 1 млн грн. Баг-баунти приложения "Дії" будет осуществляться при поддержке проекта USAID Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины на платформе Bugcrowd.

Вице-премьер подчеркнул, что приложение "Дія" не хранит персональные данные украинцев, технология, которая используется для его функционирования, просто собирает всю информацию из государственных реестров.

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"Дія" является одним из самых безопасных ІТ-продуктов в нашей стране. Мы постоянно работаем над развитием безопасности в приложении и переходим к важному этапу – баг-баунти, когда лучшие белые хакеры со всего мира имеют возможность в тестовой среде найти проблемы в приложении", – отметил Федоров.

Как сообщал Укринформ, презентация обновленного приложения "Дія 2.0." состоялась 5 октября 2020 года. В новую версию "Дії" было добавлено более 10 цифровых услуг.

По материалам: Укринформ