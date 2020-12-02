Еще больше информации: Google Maps добавляет новую опцию

02.12.2020 22:09

Укринформ

Компания Google представила в Картах новую опцию, позволяющую просматривать новости заведений сферы обслуживания, расположенных в городе пользователя.

Новая опция поможет информировать о таких событиях как открытие новых ресторанов и изменения в обслуживании, сообщает Укринформ со ссылкой на Engadget.

В приложении карт новая опция расположена на вкладке «Что рядом?» и охватывает все последние обзоры, фотографии и публикации, которые в приложение прислали местные эксперты, а также люди, которых может знать пользователь, и предприниматели.

Если пользователь следит за соседним магазином или рестораном, он будет получать от них обновления через ленту. Например, Карты будут сообщать о новом блюде в меню заведения питания.

По данным Google, эта опция поможет местному бизнесу лучше коммуницировать с клиентами. «Во время раннего тестирования ленты сообщества мы проследили, что сообщения предпринимателей пользователи читают в два раза чаще, чем до обновления. Теперь больше людей смогут посмотреть детали о работе заведений, как вот есть ли в кафе места на открытом воздухе, или имеет ли оно "счастливые часы" », – заявили в компании.

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Engadget отмечает, что обновление скоро появится на всех устройствах Android и IOS, имеющих приложение Google Maps.

По материалам: Укринформ