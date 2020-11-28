Во Франции разрабатывают два гибридных самолета

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28.11.2020 04:53

Укринформ

Французский стартап Avions Mauboussin работает над разработкой двух гибридных самолетов Alérion M1h и Alcyon M3c.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Первый самолет Alérion M1h, который разрабатывается с участием Технологического университета Бельфорт-Монтбелияр, рассчитан на двух пассажиров. Он сначала будет использовать электрический двигатель для взлета и посадки, в то время как в воздухе гибрид будет переходить на двигатель внутреннего сгорания.

Благодаря своему небольшому весу самолет сможет без подзарядки пролететь несколько сотен километров с максимальной скоростью до 250 км в час. Ожидается, что в будущем самолет полностью перейдет на водород.

Другая модель Alcyon M3c уже сможет перевозить до пяти пассажиров. Ее запас хода составит 1500 км с максимальной скоростью до 370 км в час. Как и первый вариант, этот самолет также начнет как гибрид, но в будущем полностью перейдет на водород.

Согласно планам стартапа, Alérion M1h должен совершить свой первый полет в 2022 году, а его официальное представление и первый полет на водороде состоится в 2024 году. Выпуск Alcyon M3c запланирован на 2026 год.

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Как сообщал Укринформ, австралийская компания AMSL Aero представила прототип автономного беспилотника Vertiia, который в будущем будет использоваться как карета скорой помощи.

Фото: newatlas.com

По материалам: Укринформ