В США открыли расследование в отношении безопасности электрокаров Tesla

28.11.2020 06:48

Укринформ

Американское правительственный регулятор безопасности дорожного движения (NHTSA) инициировал расследование против Tesla на основании десятков жалоб владельцев электромобилей, связанных с передней подвеской в отдельных седанах и кроссоверах.

Как сообщает ABC News, расследование касается нескольких серий выпуска общим количеством почти 115 000 электромобилей, передает Укринформ.

«Национальное управление безопасности дорожного движения США сообщило о получении 43 жалоб (владельцев электрокаров Tesla – ред.), которые указывают на то, что соединение в узлах шаровых шарниров могут выйти из строя, что может привести к контакту шины с подкрылком», – отмечает телеканал.

В этой связи ведомство объявило о начале расследования, которое касается седанов Model S, выпущенных в период с 2015 по 2017 годы, а также кроссоверов Model X 2016-2017 годов выпуска.

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В то же время, регулятор сообщил, что отчетов об авариях и ранении людей не поступало.

Как отмечает издание, расследование должно определить, как часто возникает подобная проблема, а также насколько серьезными могут быть последствия для безопасности водителей и пассажиров авто.

По материалам: Укринформ