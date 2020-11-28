Facebook в январе планирует выпустить собственную криптовалюту

28.11.2020 13:34

Укринформ

Компания Facebook готовится в январе следующего года запустить собственную криптовалюту Libra в ограниченном формате.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

По словам собеседников, выдавать Libra будет Libra Association, организация, основанная в швейцарской Женеве.

Сама Libra Association, в которой Facebook является одним из 27 членов, стремится добиться разрешения от швейцарского регулятора FINMA, на выпуск одного стейблкоина, что поддерживается долларом по курсу 1 к 1, а также токенами.

Отмечается, что криптовалюта Libra была представлена ​​Facebook еще в прошлом году. Однако после того, как большинство регуляторов и центральных банков с всего мире выразили свою обеспокоенность по поводу того, что криптовалюта может нарушить финансовую стабильность, Libra была повторно представлена, но в более сжатой форме.

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В Libra Association и швейцарском регуляторе отказались комментировать новость.

Как известно, стейблкоин – это разновидность криптовалюты, для которой удалось добиться стабильной рыночной цены, слабо зависящей от общей волатильности криптовалютных рынков. Обеспечивается это различными способами, однако в любом случае, стейблкоины не подвержены столь значительным колебаниям цены, как это наблюдалось в случае взрывного роста стоимости биткоины.

Токен – компактное устройство, предназначенное для обеспечения информационной безопасности пользователя, также используется для идентификации его владельца, безопасного удаленного доступа к информационным ресурсам и т. д.

По материалам: Укринформ