Зонд «Хаябуса-2» готов отправить пробы с астероида Рюгу

27.11.2020 18:55

Укринформ

Японский астероидный зонд "Хаябуса-2" завершил ускорение двигателя для изменения орбиты перед возвратом его капсулы с пробами грунта с астероида Рюгу на Землю в следующем месяце.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Отмечается, что японское Агентство по освоению аэрокосмического пространства JAXA запустило этот зонд в 2014 году. Он находится примерно в 3,5 миллионах километров от Земли и движется со скоростью около 4 километров в секунду.

Зонд "Хаябуса-2" должен 5 декабря отделить капсулу, которая, как ожидается, приземлится в пустыне в Австралии 6 декабря и будет доставлена в Японию на самолете.

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Капсула, как предполагается, содержит пробы грунта с астероида Рюгу, поверхности которого зонд коснулся дважды. Эти пробы будут переданы ученым как материл для исследований происхождения жизни.

Как сообщал Укринформ, японский зонд "Хаябуса-2” отправят еще в одну десятилетнюю миссию после того, как он отправит капсулы с пробами грунта с астероида Рюгу на Землю.

По материалам: Укринформ