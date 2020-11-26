Технологии

В Британии представили гиперкар на 1 048 «лошадей»

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В Британии представили гиперкар на 1 048 «лошадей»

В Британии представили гиперкар на 1 048 «лошадей»

26.11.2020 19:13

Укринформ

Британская компания Naran Automotive представила мощный люксовый автомобиль Naran.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Car Buzz.

В гиперкаре установлен 4,4-литровый двойной турбодвигатель V8 с мощностью 1048 лошадиных сил. В компании утверждают, что еще есть возможности для увеличения мощности автомобиля.

В Британии представили гиперкар на 1 048 «лошадей»

Naran разгоняется до 161 км в час за 4,56 секунды, а максимальная скорость люксового спорткара составляет 370 км в час.

В Британии представили гиперкар на 1 048 «лошадей»

Стоимость базовой модели колеблется в пределах 1 136 950 долларов США.

В Британии представили гиперкар на 1 048 «лошадей»

Отмечается, что первые тестирования запланированы на март следующего года, а доставки уже в 2022 году.

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Как сообщал Укринформ, американский автопроизводитель Lincoln Motor Company представил новый автомобиль 2021 Lincoln Nautilus.

Фото: carbuzz.com

По материалам: Укринформ

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