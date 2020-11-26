Антенна Starlink от SpaceX «держится на клею»

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26.11.2020 18:24

Укринформ

Один из бета-тестеров спутниковой связи Starlink от SpaceX Кеннет Кейтер решил разобрать антенну – собрать устройство обратно не удалось, так как большинство его элементов держит солидный слой клея.

Как передает Укринформ, об этом сообщает 24 Техно.

Кейтеру пришлось буквально отрывать элементы антенны.

Сторона фазированной решетки, обращенная к небу, ключевой элемент, который позволяет антенне отслеживать спутники Starlink, помещается в стек, состоящий из пластиковых слоев гексагональной сетки и внешней обшивки из стекловолокна. На видео хорошо видны все элементы антенны.

Внутри вмещается кабель Power over Ethernet, приемник GPS, флэш-хранилище и драйверы H-Bridge, которые используются для управления двигателями панорамирования и наклона.

Антенна укомплектована процессором ARM и оперативной памятью для запуска программного обеспечения для фазированной решетки. Микросхемы на печатной плате, похоже, выполнили на заказ специально для SpaceX.

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Как сообщает Business Insider, SpaceX намерен передать на аутсорсинг производство пользовательского терминала. Контракт на производство 1 миллиона антенн стоимостью 2,4 миллиарда долларов может получить швейцарская STMicroelectronics. Таким образом, одна антенна обойдется SpaceX в 2400 долларов.

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Сейчас SpaceX берет с бета-тестеров 100 долларов в месяц за интернет-обслуживание и 500 долларов за стартовый комплект, который включает штатив, беспроводной маршрутизатор и терминал. По мнению экспертов, у SpaceX "нет возможности" производить антенны менее чем за 500 долларов. Фактически, пока схема убыточная, хотя часть расходов и покрывается абонентской платой.

По материалам: Укринформ