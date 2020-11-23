Deutsche Bahn и Siemens испытают эко-поезда на водороде

23.11.2020 15:31

Укринформ

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) и технологическая компания Siemens Mobility делают шаг к климатически чистому транспорту и впервые испытают использование водорода для железной дороги.

Об этом, как передает корреспондент Укринформа, сообщается в совместном пресс-релизе двух немецких компаний.

Поезд Mireo Plus H с двумя вагонами будет оснащен недавно разработанным водородным приводом. Он, как уверяют производители, будет таким же мощным, как его электрический аналог, рабочая дальность маршрута будет достигать 600 километров, скорость – 160 км/ч.

Deutsche Bahn разрабатывает новый тип заправочной станции, которая может заправлять поезд за такое же время, что и поезд на дизельном двигателе – за 15 минут. Водород будет производиться на месте в Тюбингене с использованием тяговой электроэнергии из возобновляемых источников. Цех технического обслуживания нового водородного поезда будет создан в городе Ульм.

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Испытание начнется в 2024 году и продлится в течение года в земле Баден-Вюртемберг между Тюбингеном, Горбом и Пфорцхаймом.

Система состоит из поездов и инфраструктуры и призвана заменить дизельные комплекты поездов, работающих на региональных маршрутах, и дополнительно уменьшить выбросы CO2. Новый водородный привод сэкономит около 330 тонн СО2 в год.

Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры объявило о намерении финансировать проект.

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Deutsche Bahn планирует стать климатически нейтральным за 30 лет. Для этого до 2050 года придется заменить 1300 дизельных двигателей. Почти 40 процентов 13000-килеметровой железнодорожной сети Германии не электрифицированы, в основном это региональные маршруты.

Стоит заметить, что испытания поездов на водороде уже некоторое время проводятся на региональном транспорте. Два года тому назад транспортная компания EVB в Нижней Саксонии начала пробный запуск двух поездов с топливными элементами французского производителя Alstom на маршруте между Куксхафеном и Букстехуде.

По материалам: Укринформ