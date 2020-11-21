SpaceX отправила на орбиту Falcon 9 со спутником для изучения океана

SpaceX отправила на орбиту Falcon 9 со спутником для изучения океана

Видео

21.11.2020 20:55

Укринформ

Ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX стартовала на орбиту с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в NASA.

Запуск был осуществлен в 19:17 по Киевскому времени с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Liftoff! pic.twitter.com/wnkvwe09Lb

— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020

Читайте также: SpaceX отправила астронавтов на МКС

Миссия является частью совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского космического агентства по отслеживанию уровня Мирового океана.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ