Технологии

SpaceX отправила на орбиту Falcon 9 со спутником для изучения океана

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SpaceX отправила на орбиту Falcon 9 со спутником для изучения океана

SpaceX отправила на орбиту Falcon 9 со спутником для изучения океана

Видео

21.11.2020 20:55

Укринформ

Ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX стартовала на орбиту с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в NASA.

Запуск был осуществлен в 19:17 по Киевскому времени с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Liftoff! pic.twitter.com/wnkvwe09Lb

— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020

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Миссия является частью совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского космического агентства по отслеживанию уровня Мирового океана.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ

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