SpaceX отправила на орбиту Falcon 9 со спутником для изучения океана
SpaceX отправила на орбиту Falcon 9 со спутником для изучения океана
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21.11.2020 20:55
Укринформ
Ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX стартовала на орбиту с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в NASA.
Запуск был осуществлен в 19:17 по Киевскому времени с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.
Liftoff! pic.twitter.com/wnkvwe09Lb
— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020
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Миссия является частью совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского космического агентства по отслеживанию уровня Мирового океана.
Фото: NASA
По материалам: Укринформ