Быстрое рождение: ученые сравнили формирование Солнечной системы с беременностью
Быстрое рождение: ученые сравнили формирование Солнечной системы с беременностью
16.11.2020 14:52
Укринформ
Солнечная система была сформирована около 4,5 миллиарда лет тому назад, и этот процесс продолжался менее 200 тысяч лет.
К такому выводу пришли ученые из Ливерморской национальной лаборатории (штат Калифорния, США), исследовав изотопы молибдена, обнаруженные на метеоритах, передает Укринформ со ссылкой на Phys.org.
По словам космохимика Грега Бреннеке, ранее временные рамки формирования Солнечной системы не были известны.
«Наше исследование показывает, что коллапс, который привел к образованию Солнечной системы, произошел очень быстро, менее, чем за 200 000 лет», – заявил он.
Читайте также: Ученые нашли новую галактику, похожую на Млечный Путь
Отмечается, что ученые исследовали изотопы молибдена, обнаруженные на метеоритах, и пришли к такому выводу.
Бреннека добавил, что период формирования Солнечной системы можно сравнить с ускоренной беременностью.
«Формирование Солнечной системы можно сравнить с беременностью, которая длится примерно 12 часов вместо девяти месяцев. Это был быстрый процесс», – отметил ученый.
По материалам: Укринформ