Быстрое рождение: ученые сравнили формирование Солнечной системы с беременностью

16.11.2020 14:52

Укринформ

Солнечная система была сформирована около 4,5 миллиарда лет тому назад, и этот процесс продолжался менее 200 тысяч лет.

К такому выводу пришли ученые из Ливерморской национальной лаборатории (штат Калифорния, США), исследовав изотопы молибдена, обнаруженные на метеоритах, передает Укринформ со ссылкой на Phys.org .

По словам космохимика Грега Бреннеке, ранее временные рамки формирования Солнечной системы не были известны.

«Наше исследование показывает, что коллапс, который привел к образованию Солнечной системы, произошел очень быстро, менее, чем за 200 000 лет», – заявил он.

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Отмечается, что ученые исследовали изотопы молибдена, обнаруженные на метеоритах, и пришли к такому выводу.

Бреннека добавил, что период формирования Солнечной системы можно сравнить с ускоренной беременностью.

«Формирование Солнечной системы можно сравнить с беременностью, которая длится примерно 12 часов вместо девяти месяцев. Это был быстрый процесс», – отметил ученый.

По материалам: Укринформ