Технологии

NASA перенесла запуск Crew Dragon из-за непогоды

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NASA перенесла запуск Crew Dragon из-за непогоды

NASA перенесла запуск Crew Dragon из-за непогоды

14.11.2020 20:50

Укринформ

NASA перенесла запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon на Международную космическую станцию из-за плохих погодных условий.

Как передает Укринформ, об этом сообщил руководитель NASA Джим Брайденстайн в Tвиттере.

«Из-за сильного ветра на побережье и операций по возврату (первой ступени ракеты — ред.) NASA и SpaceX перенесли миссию Crew-1 с астронавтами к МКС на воскресенье, 15 ноября, в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября 02:27 по Киеву – ред.)», – говорится в посте.

Как сообщал Укринформ, изначально запуск планировался на 31 октября, но потом его перенесли на 14 ноября.

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В рамках миссии NASA SpaceX Crew-1 астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер вместе со специалистом миссии Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи отправятся на МКС со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди.

По материалам: Укринформ

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