Google Photos ограничит бесплатный доступ к облачному хранилищу

12.11.2020 17:51

Укринформ

Сервис для хранения изображений Google Photos с 1 июня 2021 года вводит ограничения в использовании хранилища и будет взимать плату, если аккаунт будет использовать более 15 гигабайт облачного пространства.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Verge.

Издание отмечает, что нововведение является частью обновления политики Google Drive. Объем документов и электронных таблиц Google Workspace тоже будет иметь ограничение бесплатного использования – 15 гигабайт облачного хранилища. Также Google вводит обновления, согласно которым компания будет удалять данные из неактивных учетных записей, пользователи которых не авторизировались более двух лет.

Все фотографии и документы, загруженные до 1 июня 2021 года, смогут превышать рубеж в 15 гигабайт. Ограничения начнут действовать на данные, загруженные после 1 июня.

The Verge отмечает, что изъятие опции неограниченного резервного копирования фотографий и видео высокого качества, которые автоматически сжимаются для эффективного хранения, лишает сервис весомого преимущества, ведь ранее он позиционировался как фотослужба, благодаря которой пользователи могли не беспокоиться о количестве места на облачном хранилище.

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Компания будет присылать предупреждения, когда пользователь превысит лимит бесплатного хранилища. Google также добавляет новые инструменты управления Google Photos, например, инструмент, облегчающий процесс поиска и удаления потенциально ненужных фотографий, к примеру, размытых изображений либо снимков экрана.

Google заявляет, что 80% пользователей сервиса не будут превышать лимит в 15 гигабайт в течение не менее трех лет.

По данным The Verge, в Google Photos хранится свыше 4 трлн фотографий, а каждую неделю загружается свыше 28 млрд новых снимков и видео.

По материалам: Укринформ