Роналду потрапив у скандал через непристойний жест на матчі в Саудівській Аравії

Варто зазначити, що це не перший раз, коли португалець опиняється в неприємній ситуації.

В мережі опублікували відео, на якому футболіст робить непристойний жест на адресу вболівальників «Аль-Шабаба», які почали вигукувати «Мессі!». Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на goal.

В «Аль-Насрі» запевняють, що відео створено за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Однак влада Саудівської Аравії не залишилася осторонь інциденту. Дисциплінарний комітет та комітет з етики Федерації футболу Саудівської Аравії розпочали термінове розслідування цієї ситуації. Цілком ймовірно, що рішення стосовно цього питання буде відомо через декілька днів.

Варто додати, що «Аль-Наср» здобув перемогу над «Аль-Шабаб» із рахунком 3:2, один гол забив португалець. Команда Роналду йде на 2-й позиції у першості Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Зінченко травмувався перед важливим матчем Ліги чемпіонів.