Величайшие бойцы в истории UFC. Джон Джонс

Смешанные единоборства в последнее время набрали такую популярность, что приходится говорить не только о многомиллионных гонорарах промоушенов, не только о звездах, которых знает весь мир, не только об огромном фан-комьюнити, не только о линиях букмекерских контор, но и о том, что ММА становится важной частью поп-культуры как таковой. Уже есть фильмы про бойцов, а игра UFC 4 настолько популярна, что по ней проводятся киберчемпионаты. Кстати, попутно узнать, где ставить на киберспорт, всегда можно на портале Bookmaker Ratings.

Если бы не его запутанная личная жизнь, Джон Джонс, вероятно, считался бы лучшим бойцом UFC в истории — впрочем, многие, так и считают. Он начал свою профессиональную карьеру в ММА еще в 2008 году и сразу же стал хитменом в небольших промоушенах. Спустя шесть боев в своей карьере Джонс сумел попасть в UFC, и с тех пор никогда не оглядывался назад. Он начал свой необыкновенный путь в промоушене и стал самым молодым бойцом, завоевавшим чемпионский пояс UFC, когда победил Маурисио Руа на UFC 128.

Затем Джонс взялся за уничтожение топов — уровень оппозиции у него всегда был высочайший. Единственное поражение в его профессиональном послужном списке произошло из-за неправильного удара локтем и последующей дисквалификации. Этой статистики достаточно, чтобы показать доминирование Джонса внутри октагона.