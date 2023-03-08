Украина взяла четыре медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинские гимнасты Илья Ковтун, Анна Лащевская и Игорь Радивилов принесли четыре награды своей стране за два соревновательных дня на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Дохе (Катар). Об этом сообщает «Главпост» НОК Украины, пишет .

В соревновательный день 3 марта победой 15-летней Анны Лащевской из Ивано-Франковска завершился финал в упражнениях на брусьях на этапе КС в Дохе. Квалифицировавшись в финал с третьим результатом ученица Юлии Каюковой и Ирины Мельничук, сумела даже лучше чем в первый день – на 13,500 балла выполнить свою комбинацию с коэффициентом сложности 5,6 и праздновала победу, опередив Натали Вестлунд из Швеции и японку Михако Сериту (обе набрали 13,233).

Сегодняшний соревновательный день, 4 марта, отметился еще тремя медалями украинцев.

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал золото в упражнениях на брусьях. За свою комбинацию сложностью 6,3 он получил от судей 14,966, опередив на 0,033 серебряного медалиста Карлоса Юло из Филиппин.

15-летняя украинская гимнастка Анна Лащевская во второй раз взошла на пьедестал КС в Дохе. К добытому накануне золоту в упражнениях на брусьях, сегодня она добавила серебро на бревне. Получив за свою комбинацию сложность 5,7 оценку 13,333, наша спортсменка уступила лишь Сабрине Манека-Воня из Румынии (13,766).

Украинец Игорь Радивилов завоевал серебряную награду Кубка мира. Второй результат наш опытный спортсмен показал в коронном опорном прыжке, набрав по сумме двух попыток 14,899 балла. Обойти подопечного Вячеслава Лаврухина удалось лишь бронзовому призеру Олимпиады-2020 на этом снаряде Артуру Давтяну из Армении (15,083).

1-4 марта в Дохе проходит второй этап Кубка мира 2023 года по спортивной гимнастике.

По материалам: УНН