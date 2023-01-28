Спорт

Украина завоевала «бронзу» на зимнем легкоатлетическом сезоне в Германии

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 28 января, 2023
0 Менее минуты назад

Украина завоевала "бронзу" на зимнем легкоатлетическом сезоне в Германии

Украинка Марина Бех-Романчук открыла международный зимний легкоатлетический сезон бронзовой наградой на турнире серии World Athletics Indoor Tour gold в Карлсруэ (Германия). Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на НОК Украины.

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«Третий результат, а именно 14.41 м наша спортсменка показала в тройном прыжке, в котором напомним, она является действующей вице-чемпионкой мира в помещении и чемпионкой Европы-2022», — говорится в сообщении.

Биатлонистка Анастасия Меркушина выиграла золотую награду на чемпионате Европы, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 28 января, 2023
0 Менее минуты назад
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