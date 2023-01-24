«Эвертон» сообщил об отставке Лэмпарда

“Эвертон” подтвердил прекращение сотрудничества с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом. Об этом говорится на официальном сайте команды, пишет

Ливерпульский клуб также покинули его ассистенты Джо Эдвардс, Пол Клемент, Эшли Коул и Крис Джонс.

Алан Келли останется тренером вратарей.

До назначения нового коуча тренировки будут проводить тренеры “Эвертона” U18 и “Эвертона” U21 Лейтон Бейнс и Пол Тейт соответственно.

Англичанин возглавил клуб Виталия Миколенко в конце января 2021 года, под его руководством команда выиграла 12 из 44 матчей (27%), проиграла — 23 (52%).

После ЧМ-2022 “Эвертон” во главе с Лэмпардом набрал лишь 1 очко в 5 матчах АПЛ — ничья с “Манчестер Сити”, а также вылетел из Кубка Англии от “Манчестер Юнайтед”.

В последних 6 матчах клуб потерпел 5 поражений и идет 19-м в АПЛ.

По материалам: УНН