Спорт

ФК «Заря» отправился на тренировочный сбор в Турцию

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 18 января, 2023
0 Менее минуты назад

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ФК Премьер- лиги “Заря” отправился на тренировочный на сбор в Турцию. Команда Патрика ван Леувена будет готовиться более месяца и проведет ряд контрольных матчей, передает

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Как известно, на сбор поехали 23 игрока.

Евгений Шахов присоединится к команде позже.

Список футболистов, которые отправились в Турцию: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Владислав Кучерук, Максим Имереков, Богдан Бутко, Олег Данченко, Роман Вантух, Денис Нагнойный, Игорь Снурницын, Ярослав Кисель, Игорь Кирюханцев, Владимир Бражко, Илья Гулько, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Вячеслав Чурко, Арсений Батагов, Максим Смиян, Назарий Русин, Денис Антюх и Алексей Хахлев.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 18 января, 2023
0 Менее минуты назад
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