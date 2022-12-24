Спорт

Раньери стал главным тренером «Кальяри»

Photo of Admin Admin Send an email 43 минуты agoОбновлено: 24 декабря, 2022
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Раньери стал главным тренером "Кальяри"

Клуб “Кальяри” сообщил о назначении Клаудио Раньери на должность главного тренера команды, передает

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Соглашение рассчитано до лета 2025 года года. Как отмечается, Раньери приступит к своим обязанностям с 1 января 2023 года года.

После 18 туров “Кальяри” занимает 14 место в турнирной таблице Серии В. Последним местом работы Раньери был “Уотфорд”. Известно, что итальянец уже возглавлял “Кальяри” в период с 1988 по 1991 год.

15-летний украинец Иван Струк подписал контракт с футбольным клубом “Челси”. Соглашение рассчитано на 2 года.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 44 минуты agoОбновлено: 24 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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