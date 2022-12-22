Франция планирует использовать систему контроля толпы искусственным интелликом на Олимпийских играх

Французские власти планируют использовать систему контроля толпы с помощью искусственного интеллекта для наблюдения за людьми во время Олимпийских игр 2024 года в Париже согласно законопроекту, с которым ознакомилось AFP, информирует

Система предназначена для того, чтобы службы безопасности могли легче выявлять беспорядки и потенциальные проблемы, но не будут использовать технологию распознавания лиц, говорится в законопроекте.

Эта технология может быть особенно полезна во время церемонии открытия под открытым небом, на которой олимпийцы плывут по Сене перед огромной толпой в 600 000 человек.

Французская полиция и спортивные власти столкнулись с жесткой критикой в мае после беспорядочных сцен во время финала Лиги чемпионов в Париже.

Законопроект, представленный кабинету министров в четверг, предлагает другие меры безопасности, включая использование сканеров всего тела и ужесточение приговоров за хулиганство.

Организаторы и министр внутренних дел Джеральд Дарманин выступили за использование так называемого «интеллектуального» программного обеспечения для камер безопасности, сканирующего изображение на предмет подозрительного или опасного поведения.

Использование такой системы во время Олимпийских игр является «экспериментом», говорится в законопроекте, но применимо к будущим публичным мерам, связанным с рисками, терроризмом или сдерживанием массовых беспорядков.

Организационный комитет игр заявил 21 ноября, что ему необходимо поднять смету бюджета на 10% с 3,98 млрд евро до 4,48 млрд евро, частично из-за инфляции.

Вместо того чтобы открывать игры на легкоатлетическом стадионе, как это обычно бывает, организаторы запланировали церемонию 26 июля 2024 года с флотилией примерно с 200 лодок на Сене.

По оценкам правительства, на берегу реки могут разместиться 100 000 человек, которым придется покупать билеты, а еще 500 000 будут смотреть бесплатно с улицы.

По материалам: УНН