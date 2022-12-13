Совет ввел санкции против 55 российских спортсменов и Анатолия Тимощука

Верховная Рада Украины приняла постановление «по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из российской федерации и других государств». Согласно документу под санкции попали 55 российских спортсменов и украинец — Анатолий Тимощук, передает со ссылкой на «Суспильне».

В список попали спортсмены, которые «системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами российской федерации».

Санкции, наложенные на спортсменов, продлятся 10 лет. Они предусматривают, среди прочего, блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов на езду на территорию Украины, лишение государственных наград Украины, других форм отличия. Всего в перечне санкций – 18 пунктов.

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По материалам: УНН