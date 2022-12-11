Спорт

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал «серебро» на соревнованиях Европы

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 11 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал "серебро" на соревнованиях Европы
Источник: НОК Украины

 Полный комплект наград собрали украинские фристайлисты за два дня соревнований на Кубке Европы по лыжной акробатике в финской Руке.

Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на НОК Украины. 

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Вслед за Александром Окипнюком и Максимом Кузнецовым, отличившимся золотом и бронзой накануне, сегодня на пьедестал почета сошел Дмитрий Котовский.

Серебро 21-летнему спортсмену из Ровно принесло тройное сальто с четырьмя винтами, которое он выполнил в финале на оценку 122.13.

Украинка Камила Конотоп получила бронзовую медаль на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике в Колумбии.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 11 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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