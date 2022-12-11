Спорт
Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал «серебро» на соревнованиях Европы
Источник: НОК Украины
Полный комплект наград собрали украинские фристайлисты за два дня соревнований на Кубке Европы по лыжной акробатике в финской Руке.
Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на НОК Украины.
Вслед за Александром Окипнюком и Максимом Кузнецовым, отличившимся золотом и бронзой накануне, сегодня на пьедестал почета сошел Дмитрий Котовский.
Серебро 21-летнему спортсмену из Ровно принесло тройное сальто с четырьмя винтами, которое он выполнил в финале на оценку 122.13.
Украинка Камила Конотоп получила бронзовую медаль на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике в Колумбии.
По материалам: УНН