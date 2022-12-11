Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал «серебро» на соревнованиях Европы



Источник: НОК Украины

Полный комплект наград собрали украинские фристайлисты за два дня соревнований на Кубке Европы по лыжной акробатике в финской Руке.

Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на НОК Украины.

Вслед за Александром Окипнюком и Максимом Кузнецовым, отличившимся золотом и бронзой накануне, сегодня на пьедестал почета сошел Дмитрий Котовский.

Серебро 21-летнему спортсмену из Ровно принесло тройное сальто с четырьмя винтами, которое он выполнил в финале на оценку 122.13.

Украинка Камила Конотоп получила бронзовую медаль на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике в Колумбии.

По материалам: УНН