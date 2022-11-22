Криштиану Роналду покидает «Манчестер Юнайтед»: что известно

Криштиану Роналду

Футболист Криштиану Роналду покинет «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию. Об этом говорится в сообщении клуба в Twitter, передает .

«Криштиану Роналду покинет «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию, что вступит в силу немедленно», — говорится в заявлении.

Клуб поблагодарил футболиста за его огромный вклад в течение двух периодов на «Олд Траффорд» — 145 голов в 346 матчах, и пожелал Роналду и его семье добра в будущем.

«Все в «Манчестер Юнайтед» сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хега и совместной работе по достижению успеха на поле», — говорится в сообщении.

Также СМИ приводят реакцию Роналду на заявление клуба.

Футболист сказал: «После разговоров с Манчестер Юнайтед мы взаимно договорились разорвать наш контракт досрочно. Я люблю «Манчестер Юнайтед» и люблю болельщиков, это никогда не изменится. Однако мне кажется, что настало правильное время для поиска нового вызова. Я желаю команде успехов в остальном сезоне и в будущем».

Вероятно, в «МЮ» приняли такое решение после взрывного интервью футболиста с Пирсом Морганом, в котором игрок сказал, что не уважает Тэна Хега, и раскритиковал владельцев клуба.

По материалам: УНН