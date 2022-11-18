Кадровая лихорадка: скандальный Шуфрич покинет НОК

Не успели выбрать новый состав Национального олимпийского комитета, как разразился скандал, ведь в его состав вошел скандальный политик Нестор Шуфрич. Однако в НОК новый член задержался ненадолго — известно, что уже есть заявление о выходе, передает .

Вчера был избран новый глава НОК — министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, а также новые члены.

Среди спортсменов в новом списке членов НОК оказался и скандальный нардеп Нестор Шуфрич. Эта информация изрядно возмутила украинцев.

Кроме того, Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента из-за состава НОК.

«В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК из-за такого состава. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойными», — отметил футболист.

Впоследствии в НОК сообщили, что Нестор Шуфрич и Григорий Суркис покинут состав Комитета.

«Они уже обратились с соответствующими заявлениями к президенту НОК Вадиму Гутцайту», — сообщили в НОК.

17 ноября Вадим Гутцайт стал новым президентом НОК Украины.

Результаты голосования, которое состоялось во время 37-й Генеральной ассамблеи НОК Украины: Вадим Гутцайт набрал 83,6% голосов, Жан Беленюк – 14,97%, Игорь Малинский – 1,36%.

По материалам: УНН