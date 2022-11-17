MEGOGO эксклюзивно покажет топовые матчи Чемпионата мира по футболу

До первых матчей Чемпионата мира FIFA 2022 года остались считанные дни. MEGOGO раскрыл детали по самым ожидаемым играм в первых двух турах, которые будут транслироваться на медиасервисе эксклюзивно в прямом эфире, передает .

Первым матчем, который будет доступным в прямом эфире, только пользователям MEGOGO станет противостояние лучшей команды Африки – Сенегала, с финалистом Лиги наций УЕФА-2019 – сборной Нидерландов. Травма суперзвезды «львов Теранги» Садио Мане может помешать ему сыграть против своего экс-партнера Вирджила Ван Дейка, однако именно в этом противостоянии на второй игровой день должен определиться вероятный победитель группы.

Во втором эксклюзивном матче главный фаворит турнира сборная Бразилии сыграет с Сербией. Ожидается, что этот ЧМ может стать последним для Неймара в качестве главной звезды сборной «пентакампеонов», и его ношу подхватит лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Прошлогодний Мундиаль бразильцы провели сверхуверенно, но уступили сборной Бельгии в плей-офф турнира.

В третьем матче пользователей MEGOGO ожидает невероятное противостояние действующих чемпионов мира – французов – со сборной Дании. Несмотря на свое десятое место в мировом рейтинге FIFA, датчане являются едва ли не лучшей сборной Старого света. В отборочном этапе к Чемпионату мира 2022 в Катаре команда Каспера Юльманна завоевала 27 очков в 10 матчах, а на групповом этапе Лиги наций УЕФА победила французов дважды, позволив «галльским петухам» отличиться лишь раз.

Наконец, в самом крутом матче группового этапа, который будет доступен в прямом эфире только подписчикам MEGOGO, сборная Испании примет Германию. Испанцы удивили слишком юным составом, поскольку в заявку на ЧМ за «фурию роха» попали сразу восемь игроков молодежной сборной Испании, во главе с будущими суперзвездами – Педри, Гави, Ансу Фати, Йереми Пино и другими. Состав «Бундесманшафт» также претерпел значительные изменения по сравнению с последним крупным форумом, и этот турнир станет первым испытанием для нового вождя немцев Ганси Флика.

Полный список эксклюзивных прямых трансляций на первые два тура Чемпионата мира 2022 года в Катаре:

•21 ноября в 18:00, Сенегал–Нидерланды. Комментаторы: Сергей Лукьяненко и Александр Новак;•24 ноября в 21:00 Бразилия–Сербия. Комментаторы: Виталий Кравченко и Роберто Моралес;•26 ноября в 18:00 Франция–Дания. Комментаторы: Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко;•27 ноября в 21:00 Испания–Германия. Комментаторы: Вадим Скичко и Сергей Пейчев.

О других эксклюзивных прямых трансляциях турнира медиасервис MEGOGO сообщит позже.

MEGOGO, как лицензионный транслятор Чемпионата мира по футболу, покажет все матчи турнира в прямом эфире на собственных интерактивных каналах «MEGOGO Футбол» и в разделе «Спорт», доступных по подписке «Максимальная» и «Спорт». Кроме того, футбольные поединки будут транслировать местные телеканалы Суспільного мовлення и Радіо Промінь.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это впервые, когда событие такого масштаба происходит на Ближнем Востоке и впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой. Сборная Украины по футболу не прошла в финальную часть Чемпионата мира, уступив в решающем матче сборной Уэльса.

Напомним, MEGOGO активно развивает спортивное направление и имеет ряд эксклюзивных событий, среди которых: матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, Суперкубок УЕФА, La Liga, Ligue 1, Serie A, Кубок Германии (DFB-Pokal ), Кубок Испании, бои Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator, и многое другое.

По материалам: УНН