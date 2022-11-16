Джокович получит визу на Открытый чемпионат Австралии в 2023 году, несмотря на депортацию

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович получит визу для участия в турнире Большого шлема Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года, несмотря на депортацию из страны в январе, передает

Австралийское правительство решило предоставить непривитому сербу визу, отменив трехлетний запрет после его высылки из страны, сообщила национальная телекомпания ABC.

Чемпионат этого года был омрачен скандалом с Джоковичем, которого посадили в самолет накануне турнира после судебной волокиты по поводу его визового статуса.

С этого времени Австралия отменила требование к посетителям предъявлять доказательства вакцинации против Covid.

По материалам: УНН