Спорт

Джокович получит визу на Открытый чемпионат Австралии в 2023 году, несмотря на депортацию

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 16 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Джокович получит визу на Открытый чемпионат Австралии в 2023 году, несмотря на депортацию

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович получит визу для участия в турнире Большого шлема Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года, несмотря на депортацию из страны в январе, передает

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Австралийское правительство решило предоставить непривитому сербу визу, отменив трехлетний запрет после его высылки из страны, сообщила национальная телекомпания ABC.

Чемпионат этого года был омрачен скандалом с Джоковичем, которого посадили в самолет накануне турнира после судебной волокиты по поводу его визового статуса.

С этого времени Австралия отменила требование к посетителям предъявлять доказательства вакцинации против Covid.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 16 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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