Спорт

Усику назначили обязательного противника

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 15 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Усику назначили обязательного противника

Промоутер Эдди Хирн заявил, что IBF обязала чемпиона WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Александра Усика встретиться с обязательным претендентом Филипом Хрговичем, сообщает .

«Только что получил письменное распоряжение от IBF о том, что чемпион Александр Усик должен встретиться с обязательным претендентом Филипом Хрговичем», — написал Хирн в Twitter.

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Хорватский боксер Филип Хргович ранее победил Чжан Чжилея из Китая и завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.

Следует добавить, что ранее представители Усика вели переговоры о поединке за звание абсолюта хэвивейта с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри. Предварительно бой был запланирован на начало 2023 года.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 15 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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