Пляжный футбол: женская сборная Украины стала третьей на турнире в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии женская сборная Украины по пляжному футболу завершила свое выступление на престижном турнире Neom Beach Soccer Cup 2022. Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), женская сборная Украины в итоге заняла третье место, пишет

В заключительном матче «сине-желтые» разгромили команду Нидерландов – 6:0. Отметим, что в составе победительниц хет-трик на свой счет записала Мирослава Выпасняк (7, 16, 34 минуты), дубль — голкипер Арастасия Терех (8, 21), еще один мяч забила Анастасия Калягина (9).

В стартовом матче соревнований украинки уступили четвертой команде мирового рейтинга BSWW – Бразилии (0:2), в следующем – второй сборной мира – Англии (2:4).

По материалам: УНН