«Динамо» уступило «Фенербахче» и досрочно завершило еврокубковый сезон

«Бело-синие» на стадионе имени Юзефа Пилсудского в Кракове со счетом 0:2 проиграли турецкому «Фенербахче», пишет

Мячи в ворота Георгия Бущана еще до перерыва забили Арда Гюллер (23-я минута) и Виллиан Аран (45+2). «Динамо» доигрывало матч в меньшинстве — за второе предупреждение на 68-й минуте красную карточку получил Илья Забарный.

В другом матче квартета В французский «Ренн» обменялся голами с кипрским АЭК — 1:1. Итоговая турнирная таблица: «Фенербахче»» — 14 очков, «Ренн» — 12, АЭК — 5, «Динамо» — 1.

«Динамо» досрочно прекратило выступление в еврокубках сезона-2022/23. «Фенербахче» и «Ренн» вышли в плей-офф Лиги Европы.

По материалам: УНН