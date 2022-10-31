Украинские каратисты завоевали 5 наград на соревнованиях в Турции

Украинская сборная с каратэ

Источник: Ukrainian Karate Federation

Министерство молодежи и спорта сообщило, что украинские каратисты на чемпионате мира среди кадетов получили 5 бронзовых медалей, пишет

Пять бронзовых медалей завоевали украинские каратисты на чемпионате мира среди кадетов, юниоров и молодежи, который завершился в турецкой Конье. Их получили:

— Анна Ващишин (кумитэ кадеты, до 47 кг);- Дарья Булай (кумитэ кадеты, свыше 54 кг);- Полина Марченко (кумитэ юниоры, до 48 кг);- Назарий Пранничук (кумитэ кадеты, до 57 кг);- Никита Филипов (U21 кумитэ, до 60 кг).

Двукратный медалист Олимпийских игр в Токио-2020 украинец Михаил Романчук выиграл турнир по плаванию на открытой воде Oceanman World.

По материалам: УНН