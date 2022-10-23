Спорт

Сборная Украины стала второй на женском чемпионате по боксу в Европе

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 23 октября, 2022
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Сборная Украины стала второй на женском чемпионате по боксу в Европе

Женская сборная Украины по боксу заняла второе место в медальном зачете на континентальном первенстве в черногорской Будве. Об этом сообщает «Главпост» Министерство молодежи и спорта Украины, передает .

«Шесть медалей, из них три золотые — лучшее в истории выступление женской сборной Украины по боксу на чемпионатах Европы. Наши девушки заняли второе место в медальном зачете на континентальном первенстве в черногорской Будве», — говорится в сообщении.

Сообщается, что получили:• «Золото»: Татьяна Коб (до 52 кг), Анастасия Ковальчук (до 54 кг), Мария Ловчинская (свыше 81 кг).• «Серебро»: Мария Бова (до 63 кг).• «Бронза»: Анастасия Черноколенко (до 75 кг), Раиса Пискун (до 81 кг).

Украинский стрелок Сергей Кулиш получил “золото” на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире. К тому же спортсмен получил олимпийскую лицензию на Игры-2024 для Украины.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 23 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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