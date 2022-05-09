Доступные виды одиночных пари

После того как мы разобрались, какие секреты бывают у ставок, давайте рассмотрим, чем отличается каждая из них. Чтобы не путаться, рассмотрим виды спортивных ставок на примере футбольного матча «Реал» — «Ливерпуль», который закончился со счётом 3:1.

Одиночные ставки

Одиночная ставка — это пари на исход одного события, её ещё называют ординаром. Варианты исхода могут быть какими угодно: победа команды, точный счёт, количество голов, назначат пенальти или нет. Ставим какую-то сумму, а букмекер Мостбет Украина умножает её на коэффициент — это выигрыш. Мы получим его, если ставка пройдёт.

Ставки на исход (результат)

Ставим на победителя или ничью. Букмекеры обозначают первую команду единицей, вторую — двойкой, а ничью записывают иксом. Как правило, исходы выглядят так:

П1 — победа первой команды;

Х — ничья;

П2 — победа второй команды.

Ставки на двойной шанс

Делаем ставку на два исхода сразу. Например, выберем двойной шанс на первую команду и выиграем, если она победит или сыграет вничью. Двойные шансы бывают такие:

1Х — победа первой команды или ничья;

12 — победа первой или второй команды;

Х2 — победа второй команды или ничья.

Ставки на тайм/матч

Выбираем исход первого тайма и целого матча: это могут быть разные команды или вообще ничья. Пишется эта ставка как два исхода через дробь: например, Х/П1 означает, что в первом тайме будет ничья, но матч выиграет первая команда.

Ставки на фору (гандикап)

Заключаем пари на победу одной из команд, но прибавляем или отнимаем у неё голы так, чтобы она всё равно победила. Фора бывает мягкой и жёсткой:

Мягкая фора даёт шанс не только выиграть и проиграть ставку, но и вернуть её. Например, ставим на 0:2 или Ф2 (+2), а матч заканчивается 3:1. С форой счёт становится 3:3 — получается ничья, букмекер возвращает деньги;

Жёсткая фора даёт или выиграть, или проиграть. Например, если ставим на Ф2 (+1.5), с форой счёт превращается в 3:2,5 — второй команде не хватает голов для победы, так что ставку мы проигрываем.

Ставки на азиатский гандикап

Азиатский гандикап объединяет в себе мягкую и жёсткую фору. Каждая фора рассчитывается отдельно: если одна пройдёт, а другая — нет, букмекер поделит сумму ставки пополам, победную половину умножит на коэффициент и выплатит выигрыш.

Например, поставим на Ф2 (+1,75) — это совмещённые форы +1,5 и +2, некоторые лучшие букмекеры Украины пишут их через дробь. С первой, жёсткой форой, счёт будет 3:2,5, и мы проиграем. Со второй, мягкой форой, счёт превратится в 3:3 — будет ничья и возврат половины ставки.

Ставки на тотал

Тотал — это количество чего угодно, что можно посчитать в конкретном виде спорта: очки, геймы, подборы, тачдауны, киллы. В футболе это голы, угловые, фолы, карточки: выбираем количество и угадываем, будет тотал больше или меньше (ТБ или ТМ). Например, ставим на ТБ (3.5) — значит, должно быть минимум четыре гола. Раз счёт в матче 3:1, мы выигрываем.

Ставки на голы

Ставим на точное количество голов: один, два, три, четыре, пять. Поставили на три, а команды забили четыре? Значит, проиграли. Разумеется, относится это не только к футболу, но и другим видам спорта: в теннисе, например, можно угадывать количество геймов в сете.

Ставки на точный счёт

Ставим на то, с каким счётом закончится матч: 3:1 или 0:0. В видах спорта с большим количеством очков эту ставку обычно не предлагают: например, в регби почти невозможно угадать, закончится матч со счётом 30:43 или 21:14.