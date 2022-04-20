Российских теннисистов отстранят от Уимблдона

Российским теннисистам будет запрещено участвовать в Уимблдоне в июне, и это решение не позволит действующей второй ракетке мира Даниилу Медведеву сыграть в третьем турнире Большого шлема этого сезона, сообщает Sportico, пишет .

Теннисный турнир, который ежегодно проводится в All England Club в Лондоне, выделится из остальных теннисного мира, отказавшись разрешить россиянам участвовать в соревнованиях, по словам человека, знакомого с решением.

С начала вторжения в Украину в феврале российским теннисисткам разрешили остаться в ATP и WTA Tours.

В прошлом месяце министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон предложил не допускать Медведева и его коллег-российских теннисистов к соревнованиям на Уимблдоне, если они каким-то образом не уверят правительство в том, что не поддерживают путина.

Неясно, распространяется ли запрет в равной степени на белорусских спортсменов, которым также запретили участвовать в недавних спортивных соревнованиях из-за тесных связей правительства с россией, отмечает издание.

Уимблдон станет очередным международным спортивным площадкой, где россиянам не позволят участвовать в соревнованиях на фоне войны рф против Украины.

В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Это мощное заявление привело к тому, что российские команды и отдельные лица были отстранены от участия в Паралимпийских играх и десятках других крупных международных спортивных мероприятий. Российская футбольная команда была исключена из квалификации на чемпионат мира среди мужчин в конце этого года. Ранее на этой неделе российские и белорусские бегуны были отстранены от участия в Бостонском марафоне.

В теннисе российским и белорусским спортсменам разрешено продолжать соревноваться, но им запрещено делать это под именем или флагом своей страны. ATP и WTA также пока отказались от совместного турнира, запланированного на октябрь в Москве.

Сообщается, что Открытый чемпионат Франции, следующий турнир Большого шлема в календаре, не планирует мешать россиянам или белорусам играть в следующем месяце.

Кроме Медведева, который какое-то время в начале этого года занимал первое место в мировом рейтинге, в топ-100 входят еще трое россиян — Андрей Рублев (№8), Карен Хачанов (№26) и Аслан Карацев (№30). В женском рейтинге их восемь, в том числе №15 Анастасия Павлюченкова и №26 Дарья Касаткина. Есть несколько других высокопоставленных белорусок, в том числе №4 Арина Соболенко и №18 Виктория Азаренко, двукратная победительница турниров Большого шлема.

Призовой фонд Уимблдона в прошлом году составлял около 45,5 миллионов долларов. Чемпионы в мужском и женском одиночном разряде забрали домой около 2,2 миллиона долларов каждый.

По материалам: УНН