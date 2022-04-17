Футбольный клуб «Прикарпатье» почти полным составом принял присягу и вступил в ряды ВСУ

Ивано-Франковский футбольный клуб «Прикарпатье» почти полным составом принял присягу и вступил в ряды Вооруженных сил. Об этом говорится в сюжете новостей телеканала «Футбол 1/2/3», пишет

Отмечается, что футболисты сначала боялись вступать в ряды ВСУ, поскольку не имели никаких навыков воевать. Ребята боялись стать обузой для украинской армии.

Однако, потом к ним пришел военком и объяснил, что их всему будут учить, готовить, покажут, как защищать Украину.

После совещания клуба, 14 игроков, а также тренеры приняли военную присягу.

Двукратный чемпион Олимпийских игр Василий Ломаченко отказался от поединка с действующим абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Он решил остаться в Украине со своей семьей и продолжать находиться в рядах терробороны.

По материалам: УНН