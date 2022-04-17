Спорт

Футбольный клуб «Прикарпатье» почти полным составом принял присягу и вступил в ряды ВСУ

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 17 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Футбольный клуб "Прикарпатье" почти полным составом принял присягу и вступил в ряды ВСУ

Ивано-Франковский футбольный клуб «Прикарпатье» почти полным составом принял присягу и вступил в ряды Вооруженных сил. Об этом говорится в сюжете новостей телеканала «Футбол 1/2/3», пишет 

Отмечается, что футболисты сначала боялись вступать в ряды ВСУ, поскольку не имели никаких навыков воевать. Ребята боялись стать обузой для украинской армии.

Однако, потом к ним пришел военком и объяснил, что их всему будут учить, готовить, покажут, как защищать Украину.

После совещания клуба, 14 игроков, а также тренеры приняли военную присягу.

Двукратный чемпион Олимпийских игр Василий Ломаченко отказался от поединка с действующим абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Он решил остаться в Украине со своей семьей и продолжать находиться в рядах терробороны.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 17 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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