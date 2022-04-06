Роналду не спас «Манчестер Юнайтед» от вылета из плей-офф Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» принимал мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

Первым в этот вечер забил представитель «Атлетико» Жоау Феликс, однако Маркос Льоренте, который отдавал ему передачу, делал это из офсайда. Но до конца тайма нули на табло не сохранились. Жоау Феликс пятой отправил в свободную зону Антуана Гризманна, который великолепно навесил на Ренана Лоди, открывшего счет ударом со второго этажа. После перерыва подопечные Ральфа Рангника подняли темп и почти сравняли счет, но Джейдон Санчо из выгодной позиции запустил мяч выше. Рафаэль Варан после навеса Алекса Теллеса со штрафного бил, казалось, наверняка, однако Облак с ударом справился. «Атлетико» сосредоточился на обороне и довел дело до победы, не дав также отличиться и обладателю ряда рекордов турнира Криштиану Роналду.

Как следствие 1:0 и 1:1 (в первой игре) вывели до четвертьфинального этапа именно «Красных дьяволов».

Отметим «Манчестер Юнайтед» одержал лишь две победы в 15 последних матчах плей-офф Лиги чемпионов (9 поражений).

«Атлетико» прервал безвыигрышную серию из пяти матчей Лиги чемпионов против английских клубов (4 поражения).

По материалам: УНН