Спорт

Павелко рассказал, возможно ли завершение сезона УПЛ

Photo of Admin Admin Send an email 24 минуты agoОбновлено: 6 апреля, 2022
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Павелко рассказал, возможно ли завершение сезона УПЛ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко проанализировал возможность окончания чемпионата Украины сезона 2021/22 годов, сообщает со ссылкой на телеканалы «Футбол 1/2/3».

Павелко изъявляет желание завершить чемпионат по спортивному принципу, то есть доиграть его, несмотря на военное положение в стране.

«Мы верим в нашу победу и то, что чемпионат Украины будет продолжен. Не все стадионы будут готовы, но мы найдем возможность доиграть сезон. Сегодня с нами в штабе работают руководители УПЛ и ПФЛ Евгений Дикий и Александр Каденко. Мы с ними держим связь со всеми клубами. Сегодня на первый план выходит вопрос доигрывания чемпионата по спортивному принципу. Понимаем, что ситуация может развиваться по-разному. Окончательное решение будем принимать по ситуации», — сказал Павелко.

УПЛ приостановила чемпионат 24-го февраля из-за вторжения российских войск на территорию Украины.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 24 минуты agoОбновлено: 6 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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