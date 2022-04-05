Один человек решил напасть на мирную страну: капитан «Шахтера» и сборной Украины рассказал о нападении России

Капитан «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился мыслями в отношении войны, которую развязала Россия и помощи людям в Украине, передает со ссылкой на пресс-службу «оранжево-черных».

Для Пятова война, которую он назвал настоящим фашизмом, длится для него “уже вечность”.

«Такое ощущение, что это длится уже вечность. Страшная война, это настоящий фашизм — даже не знаю, как объяснить словами. Одному человеку что-то наверзлось, и он решил напасть на мирную, свободную страну. Это самое ужасное. Как и все украинцы, мы надеемся, что это быстрее закончится», — признался голкипер.

Также он сообщил о том, как помогает в борьбе с врагом.

«Очень внимательно слежу за всем происходящим. Также вместе помогаем всем. И информационно также: мы должны донести миру, что это-российская агрессия, чему есть много фактов. Мы все видим воочию, все снимаем, фиксируем, а не то, что российская пропаганда, где просто на словах все, где не приводят никаких фактов. Это вообще абсурд. Поддерживаю, конечно же, контакты с партнерами, команда имеет группы: помогаем с выездами и переездом, стараемся, кто в чем нуждается, помочь, посоветовать или что-то еще», — добавил Пятов.

Пятов замкнул тройку рекордсменов сборной Украины после санкций в сторону Тимощука.

По материалам: УНН