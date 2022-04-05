Спорт
Футбол: три европейских гранда отказались от сотрудничества со спонсором из России
Три европейских футбольных топ-клуба отказались от дальнейшего сотрудничества с российским спонсором-букмекерской компанией «Fonbet», информирует со ссылкой на «TUTTOmercatoWEB».
Отказ к сотрудничеству с российским представителем обнаружили французский «ПСЖ», мадридский «Реал» и итальянский «Милан». Данные решения связаны с вторжением России в Украину.
Стоит отметить, что» ПСЖ » дольше всего сотрудничали с этим букмекером — с 2019 года. «Реал» и «Милан» подписали свои соглашения с россиянами в 2021 году.
Россию полностью исключили из Совета Европы.
По материалам: УНН