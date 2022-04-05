Спорт

Футбол: три европейских гранда отказались от сотрудничества со спонсором из России

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Футбол: три европейских гранда отказались от сотрудничества со спонсором из России

Три европейских футбольных топ-клуба отказались от дальнейшего сотрудничества с российским спонсором-букмекерской компанией «Fonbet», информирует со ссылкой на «TUTTOmercatoWEB».

Отказ к сотрудничеству с российским представителем обнаружили французский «ПСЖ», мадридский «Реал» и итальянский «Милан». Данные решения связаны с вторжением России в Украину.

Стоит отметить, что» ПСЖ » дольше всего сотрудничали с этим букмекером — с 2019 года. «Реал» и «Милан» подписали свои соглашения с россиянами в 2021 году.

Россию полностью исключили из Совета Европы.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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