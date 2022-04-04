Клубы Зинченка и Яремчука получили соперников по четвертьфиналу Лиги чемпионов
. В штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА, сообщае со ссылкой на сайт УЕФА.
«Манчестер Сити» Александра Зинченко сойдется на этой стадии с мадридским «Атлетико». Португальская » Бенфика «форварда сборной Украины Романа Яремчука будет противостоять английскому»Ливерпулю».
Другие пары:
«Челси» — «Реал»»Вильярреал» — «Бавария»
В рамках 1/2 финала будут следующие пары:
«Манчестер Сити»/»Атлетико» — «Челси»/»Реал»»Бенфика»/»Ливерпуль» — «Вильярреал»/»Бавария»
Примечательно, что жеребьевка была полностью открытым — не было посева и разведения по разным парам представителей одной ассоциации. Любая команда могла встретиться с любой другой.
Первые поединки 1/4 финала пройдут 5/6 апреля.
По материалам: УНН