Спорт

Клубы Зинченка и Яремчука получили соперников по четвертьфиналу Лиги чемпионов

Photo of Admin Admin Send an email 54 минуты agoОбновлено: 4 апреля, 2022
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Клубы Зинченка и Яремчука получили соперников по четвертьфиналу Лиги чемпионов

. В штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА, сообщае со ссылкой на сайт УЕФА.

«Манчестер Сити» Александра Зинченко сойдется на этой стадии с мадридским «Атлетико». Португальская » Бенфика «форварда сборной Украины Романа Яремчука будет противостоять английскому»Ливерпулю».

Другие пары:

«Челси» — «Реал»»Вильярреал» — «Бавария»

В рамках 1/2 финала будут следующие пары:

«Манчестер Сити»/»Атлетико» — «Челси»/»Реал»»Бенфика»/»Ливерпуль» — «Вильярреал»/»Бавария»

Примечательно, что жеребьевка была полностью открытым — не было посева и разведения по разным парам представителей одной ассоциации. Любая команда могла встретиться с любой другой.

Первые поединки 1/4 финала пройдут 5/6 апреля.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 54 минуты agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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