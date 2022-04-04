Спорт

Казахстанский боксер Темирлан Ракумов после своей победы выразил слова поддержки Украине

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
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В США казахстанский боксер Темирлан Ракумов после своей победы взял в руки флаг Украины и выразил поддержку стране. Об этом сообщает «Главпост» 

В Конце марта в США прошел поединок между американским боксером Исой Шелдоном и представителем Казахстана Темірланом Ракумовим.

Бой закончился победой Ракумова техническим нокаутом в четвертом раунде. После победы победитель взял в руки флаг Украины и выразил слова поддержки.

«Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя с Украины. Прямо сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне! Только мир. Путин — убийца», — заявил боксер.

Бывший ведущий американского телешоу «Разрушители мифов» Джейми Гайнеман высказал свою поддержку Украине. Он записал видео, которое в частности опубликовано на официальном Twitter-аккаунте Украины.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 36 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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