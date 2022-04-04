Бывший наставник «Шахтера»: мировым лидерам должно быть стыдно за происходящее в Украине

. Бывший главный наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру не остался в стороне от российско-украинской войны и высказал собственное мнение, сообщает со ссылкой на «Maisfutebol».

Португалец считает бессмысленным нынешнюю войну россии в Украине.

«То, что показывают на телевидении, что я вижу в сообщениях от друзей о том, что происходит в Киеве, заставляет задуматься. Как такое может произойти со страной, которая так любит свободу, и в городе с четырехмиллионным населением, столь открытом для мира? Я думаю об этом, тем более, что новые данные появляются каждую секунду. Я думаю об этой бессмысленной войне, которую можно объяснить лишь отчаянным стремлением к власти, без оглядки на человеческую жизнь», — начал Каштру.

Также Каштру раскритиковал действия мировых лидеров, которые по его мнению, должны действовать жестче и не ограничиваться экономическими санкциями.

«Мировым лидерам должно быть стыдно за то, что происходит в Украине. Они не должны говорить об экономике или что-то еще. Ничто не может быть выше мира. Я шокирован происходящим, но еще больше удивлен, что мы не в состоянии остановить это безумие. Мы продолжаем говорить, что делаем все возможное, но это не так. На этой неделе я видел высших чиновников из Польши, Чехии и Словении в Киеве. Пусть другие встают с насиженных мест. Хватит! Они существуют в этом мире не только для того, чтобы решать повседневные проблемы», — подчеркнул Каштру.

Сейчас Каштру тренирует ФК «Аль-Духайль». Во главе «Шахтера» он был с 2019 по 2021 годы.

По материалам: УНН