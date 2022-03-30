Спорт

Дом украинского боксера Усика под Киевом оккупировали рашисты

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 30 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Дом украинского боксера Усика под Киевом оккупировали рашисты

В дом известного на весь мир украинского боксера Александра Усика в Ворзеле зашли рашисты и оккупировали его. Об этом говорится в сообщении в Instagram жены спортсмена Екатерины Усик, пишет .

«Ваш дом оккупирован орками, на территории танки и БТРы», — сообщили Екатерине.

На что жена боксера ответила, что находиться оккупантам в ее доме осталось недолго, как и впрочем всем преступникам, которые вторглись в Украину.

Оккупанты обстреляли дом известного украинского продюсера Кондратюка под Киевом.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 30 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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