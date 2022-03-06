Спорт

МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов ко всем соревнованиям

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 6 марта, 2022
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МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов ко всем соревнованиям

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов из-за вторжения России в Украину. Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на пресс-службу комитета.

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях», — говорится в сообщении.

В тех случаях, когда это невозможно в кратчайшие сроки по организационным или юридическим причинам, исполком МОК призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий во всем мире сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник не был допущен под именем «Россия» или «Беларусь».

Граждан России или Беларуси должны принимать только в качестве нейтральных спортсменов. Нельзя использовать национальные символы, цвета, флаги или гимны.

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2022».

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 6 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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